В аеропорту Нижнього Новгорода вводили план "Килим": всі рейси були скасовані

Рано вранці, 22 жовтня, в аеропорту Нижнього Новгорода РФ було введено план "Килим". Повітряна гавань не приймала і не відправляла авіарейси, ймовірно, через дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, борт, який мав прилетіти з Калінінграда, було відправлено до Москви. Сам аеропорт був закритий на виліт та прийом літаків, і судячи з публікацій, починаючи приблизно з 5 ранку. За інформацією Telegram-каналу Baza, обмеження було введено до 06:05, проте роботу об'єкта призупинили приблизно до 7 ранку.

Деякі інші канали писали, що за попередньою інформацією, обмеження були пов'язані через загрозу атаки безпілотників.

Інформацію про обмеження польотів підтвердили у Росавіації, проте причин не називали. Близько години тому там повідомили, що обмеження вже зняті.