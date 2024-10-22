ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В аэропорту Нижнего Новгорода вводили план "Ковер": все рейсы были отменены

Вторник 22 октября 2024 07:51
UA EN RU
В аэропорту Нижнего Новгорода вводили план "Ковер": все рейсы были отменены Фото: российский пассажирский самолет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Рано утром, 22 октября, в аэропорту Нижнего Новгорода РФ был введен план "Ковер". Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы, вероятно, из-за дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, борт, который должен был прилететь из Калининграда, отправили в Москву. Сам аэропорт был закрыт на вылет и прием самолетов, и судя по публикациям, начиная примерно с 5 утра. По информации Telegram-канала Baza, ограничения были введены до 06:05, однако работу объекта приостановили примерно до 7 утра.

Ряд других каналов писали, что по предварительной информации, ограничения были связаны из-за угрозы атаки беспилотников.

Информацию об ограничении полетов подтвердили в Росавиации, однако причины не называли. Около часа назад там сообщили, что ограничения уже сняты.

Напомним, что в ночь на 22 октября неизвестные дроны атаковали Ефремов Тульской области России. По словам местных жителей, атаки пришлись на завод синтетического каучука, после чего возник пожар. Также россияне предполагали, что дроны упали около местной ТЭЦ. Власти в свою очередь утверждают, что пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

Также ближе к утру в сети сообщили, что в результате ночной атаки дронов взрыв с последующим возгоранием произошел на предприятии "Биохим" в Тамбовской области. Кроме того, горело промышленное предприятие в Воронежской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нижний Новгород Дрони
NEWS
ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты - возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW
ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты - возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ