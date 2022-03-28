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В аэропорту Мексики сообщают о стрельбе

Фото: в аэропорту Мексики сообщают о стрельбе (twitter.com/jcsolis82)
Автор: Сергей Пышкин

Власти штата Кинтана-Роо заявили о стрельбе в помещении Международного аэропорта Канкуна. Национальная гвардия проверяет информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Sol de Mexico.

Нападение якобы произошло в 19:30 по киевскому времени. Звуки выстрелов заставили пассажиров начать убегать из аэропорта.

Инцидент вызвал мобилизацию сил безопасности из Нацгвардии.

Как отмечает прокуратору штата, пострадавших пока нет, однако и факт стрельбы также пока не подтвердился.

Министр общественной безопасности штата Кинтана-Роо Лусио Эрнандес Гутьеррес заявил, что в районе инцидента не было обнаружено раненых, боевых патронов или других доказательств, которые бы подтверждали бы стрельбу.

В то же время некоторые СМИ утверждают, что звуки "стрельбы" были всего-навсего звуками падения рекламных билбордов, которые случайно задел один из посетителей аэропорта.

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Мексика