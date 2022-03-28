В аеропорту Мексики повідомляють про стрілянину

Напад, нібито, стався о 19:30 за київським часом. Звуки пострілів змусили пасажирів почати втікати з аеропорту.

Інцидент викликав мобілізації сил безпеки з Нацгвардії.

Як відзначає прокуратору штату, постраждалих наразі немає, однак й факт стрілянини також поки що не підтвердився.

Міністр громадської безпеки штату Кінтана-Роо Лусіо Ернандес Гутьєррес заявив, що в районі інциденту не було виявлено поранених, бойових патронів або ж інших доказів, які б підтверджували б стрілянину.

Водночас деякі ЗМІ стверджують, що звуки "стрілянини" були всього-на-всього звуками падіння рекламних білбордів, які випадково зачепив один з відвідувачів аеропорту.