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В аэропорту Львова задержали девять рейсов из-за инцидента с "подозрительной сумкой"

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Среда 21 июля 2021 15:56
В аэропорту Львова задержали девять рейсов из-за инцидента с "подозрительной сумкой" Фото: во Львове из-за сумки задержали 9 рейсов (lv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в аэропорту Львова проверяли информацию о взрывчатке в "подозрительной сумке для ноутбука". Инцидент привел к задержке 9 авиарейсов на вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

С 11:46 аэропорт работает в штатном режиме.

"Ситуация привела к задержке 9 рейсов на вылет", - сообщила администрация аэропорта.

Также в аэропорту рассказали детали инцидента. В частности, уточняется, что около 9 утра была обнаружена оставленная сумка для ноутбука.

Служба авиационной безопасности провела необходимые предварительные мероприятия в терминале аэропорта и прилегающих территориях до приезда спецслужб. Все пассажиры и персонал из аэропорта (более 300 человек) были эвакуированы, а патрульная полиция перекрыла въезды на территорию аэропорта.

Ранее в полиции сообщили, что сумку ликвидировали с помощью специального робота. Предварительно, взрывчатки в сумке не обнаружено. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

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Львов аэропорт
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