У аеропорту Львова затримали дев'ять рейсів через інцидент з "підозрілою сумкою"

Сьогодні в аеропорту Львова перевіряли інформацію про вибухівку у "підозрілій сумці для ноутбука". Інцидент призвів до затримки 9 авіарейсів на виліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

З 11:46 аеропорт працює в штатному режимі.

"Ситуація призвела до затримки 9 рейсів на виліт", - повідомила адміністрація летовища.

Також у аеропорту розповіли деталі інциденту. Зокрема, уточнюється, що близько 9 ранку було виявлено залишену сумку для ноутбука.

Служба авіаційної безпеки провела необхідні попередні заходи в терміналі аеропорту та прилеглих територіях до приїзду спецслужб. Всіх пасажирів і персонал з аеропорту (більше 300 людей) було евакуйовано, а патрульна поліція перекрила в'їзди на територію аеропорту.