В аэропорту "Львов" задерживается четыре рейса авиакомпании SkyUp

Как сообщается, все рейсы задерживаются по техническим причинам

Международный аэропорт "Львов" сообщает о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp. Соответствующая информация опубликована на странице аэропорта в Facebook.

Так, согласно сообщению, задерживается рейс авиакомпании SkyUp KUP7413 с вылетом со Львова в 23 час. 00 мин. (вместо 20 час. 35 мин.).

Также сообщается о задержке рейса KUP7751 с вылетом из Львова в 17 час. 30 мин. (вместо 14 час. 55 мин.) и рейс KUP7752 задерживается с вылетом из Тивата до 20 час. 20 мин.

Также повторно сообщено о задержке рейса KUP7414 с вылетом из Хургады до 16.00 (должен был вылететь в 13.45).

"Все рейсы задерживаются по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, что повлекло массовые задержки рейсов.

Как ранее сообщалось в материале РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых", туристический рынок Украины переживает серьезный кризис в последние несколько дней, а его первые признаки стали проявляться еще два месяца назад.

Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украине. За такие действия украинские туристы застряли в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более один миллион долларов.

Из-за ситуации, что сложилась Омелян заявил о намерении инициировать лишение лицензии туроператора "Оазис", также глава Мининфраструктуры намерено обратиться в Генпрокуратуру.

Как сообщил РБК-Украина директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик, среди причин, которые приводят к задержке рейсов, выделяется нехватка самолетов или их поломка.

Напомним, в воскресенье, 8 июля, в аэропорту Харькова были перенесены авиарейсы в Германию, Турцию и Черногорию.