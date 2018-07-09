В аеропорту "Львів" затримується чотири рейси авіакомпанії SkyUp

Як повідомляється, всі рейси затримуються у зв'язку із технічними причинами

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляє про затримку чотирьох рейсів авіакомпанії SkyUp. Відповідна інформація опублікована на сторінці аеропорту в Facebook.

Так, згідно із повідомленням, затримується рейс авіакомпанії SkyUp KUP7413 з вильотом зі Львова до 23 год. 00 хв. (замість 20 год. 35 хв.).

Також повідомляється про затримку рейсу KUP7751 з вильотом зі Львова до 17 год. 30 хв. (замість 14 год. 55 хв.) і рейс KUP7752 затримується з вильотом з Тівата до 20 год. 20 хв.

Також вдруге повідомлено про рейсу KUP7414 із вильотом із Хургади до 16.00 (мав вилетіти о 13.45).

"Всі рейси затримуються через технічні причини", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, що спричинила масові затримки рейсів.

Як раніше повідомлялося в матеріалі РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок", туристичний ринок України переживає серйозну кризу в останні кілька днів, а його перші ознаки стали проявлятися ще два місяці тому.

Пік кризи припав на 27 червня, тоді авіакомпанія Bravo скасувала виконання п'яти рейсів з Тунісу в Україні. Через такі дії українські туристи "застрягли" в Тунісі майже на тиждень. Пізніше стала відома причина таких дій: туроператор "Оазис" заборгував перевізнику понад один мільйон доларів.

Через ситуації, що склалася Омелян заявив про намір ініціювати позбавлення ліцензії туроператора "Оазис", також глава Мінінфраструктури має намір звернутися в Генпрокуратуру.

Як повідомив РБК-Україна директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик, серед причин, які призводять до затримки рейсів, виділяється брак літаків або їх поломка.

Нагадаємо, у неділю, 8 липня, в аеропорту Харкова були перенесені авіарейси до Німеччини, Туреччини та Чорногорії.