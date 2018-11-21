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У аеропорті "Львів" затримали українця за контрабанду ювелірних виробів

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 22:14
У аеропорті "Львів" затримали українця за контрабанду ювелірних виробів
Фото: вилучені ювелірні вироби (ssu.gov.ua)

Чоловік віз понад 17 кг прикрас, зокрема із золота

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили у Львові контрабанду ювелірної продукції із дорогоцінних металів до України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook

Як зазначається, мешканець обласного центру намагався незаконно переправити з однієї з країн Близького Сходу на територію України ювелірні вироби, зокрема із золота. 

Правоохоронці затримали зловмисника у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького" під час спроби контрабандного ввезення сімнадцяти кілограмів "товару". Виявлені предмети направлені на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема деяких працівників митного поста "Львів-аеропорт".  Тривають слідчі дії.

 

Фото: вилучені ювелірні вироби (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала контрабанду алкоголю і сигарет в Одесі. Місцеві жителі налагодили контрабанду алкоголю і тютюнових виробів з однієї з сусідніх країн посередництвом міжнародних поштових сервісів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області прикордонники виявили 6 тис. пачок контрабандних сигарет. Перевіряючи прилеглу територію, охоронці кордону знайшли 12 пакунків із тютюновими виробами. Крім того, група реагування виявила демонтаж трьох метрів загороджувального паркану та доріжку слідів до річки Тиса.

 

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