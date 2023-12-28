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В аеропорту Литви громадянина оштрафували за символіку ПВК "Вагнера"

Архівне фото: В аеропорту Литви громадянина оштрафували за символіку ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Вільнюському аеропорту був помічений громадянин із символікою ПВК "Вагнера". Його оштрафували.

Про це заявив спікер Служба охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За його словами, ця людина з Литви не вилетіла, їй призначено штраф за демонстрацію забороненої символіки.

"Літак полетів, він залишився в аеропорту в нашому приміщенні", - сказав він.

Фото: Чоловік із символікою ПВК "Вагнера" (delfi.lt)

Мішутіс додав, що громадянин Литви мав намір летіти в Лондон. Під час перевірки документів прикордонники доставили його у своє приміщення, склали протокол про адміністративне порушення за демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки. 

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Пригожина сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

У жовтні стало відомо, що приватна військова компанія "Вагнера" заявила, що офіційно переходить в підпорядкування Росгвардії.

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ЛитваПВК Вагнера