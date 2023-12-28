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В аэропорту Литвы гражданина оштрафовали за символику ЧВК "Вагнера"

Архивное фото: В аэропорту Литвы гражданина оштрафовали за символику ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Вильнюсском аэропорту был замечен гражданин с символикой ЧВК "Вагнера". Его оштрафовали.

Об этом заявил спикер Служба охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По его словам, этот человек из Литвы не вылетел, ему назначен штраф за демонстрацию запрещенной символики.

"Самолет улетел, он остался в аэропорту в нашем помещении", - сказал он.

Фото: Мужчина с символикой ЧВК "Вагнера" (delfi.lt)

Мишутис добавил, что гражданин Литвы намеревался лететь в Лондон. Во время проверки документов пограничники доставили его в свое помещение, составили протокол об административном нарушении за демонстрацию нацистской, коммунистической и другой запрещенной символики.

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти главаря Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

В октябре стало известно, что частная военная компания "Вагнера" заявила, что официально переходит в подчинение Росгвардии.

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ЛитваЧВК Вагнера