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В аеропорту Кишинева оголосили тривогу через загрозу мінування

17:06 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: аеропорт Кишинева (wikipedia.org)

В аеропорту Кишинева імені Євгена Доги оголосили тривогу через загрозу мінування. Пасажирів та персонал евакуйовують з будівлі, а реєстрацію на рейси тимчасово зупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту Кишинева.

Служби аеропорту разом із прикордонною поліцією розпочали термінову евакуацію пасажирів і працівників із приміщень. На місце події вирушили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови для перевірки території.

Через безпекові заходи процедуру реєстрації на рейси призупинено. В адміністрації аеропорту попереджають про можливі зміни та затримки в розкладі польотів.

Пасажирам, які мають заплановані вильоти, рекомендують перевіряти статус своїх рейсів на онлайн-табло аеропорту, зберігати спокій та дотримуватися вказівок персоналу й органів влади.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни ЄС мають бути готовими до систематичних російських диверсій, підпалів та гібридних атак.

Зазначимо, данська розвідка попередила про ймовірне посилення Росією гібридних атак проти країн НАТО найближчими місяцями. Ба більше, не виключається можливість проведення обмеженої військової операції.

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