В аеропорту Кишинева оголосили тривогу через загрозу мінування

Служби аеропорту разом із прикордонною поліцією розпочали термінову евакуацію пасажирів і працівників із приміщень. На місце події вирушили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови для перевірки території.

Через безпекові заходи процедуру реєстрації на рейси призупинено. В адміністрації аеропорту попереджають про можливі зміни та затримки в розкладі польотів.

Пасажирам, які мають заплановані вильоти, рекомендують перевіряти статус своїх рейсів на онлайн-табло аеропорту, зберігати спокій та дотримуватися вказівок персоналу й органів влади.