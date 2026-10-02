В аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования

Службы аэропорта вместе с пограничной полицией приступили к срочной эвакуации пассажиров и работников из помещений. На место происшествия направились специализированные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы для проверки территории.

Из-за мер безопасности процедура регистрации на рейсы приостановлена. В администрации аэропорта предупреждают о возможных изменениях и задержках в расписании полетов.

Пассажирам, имеющим запланированные вылеты, рекомендуют проверять статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта, сохранять спокойствие и следовать указаниям персонала и органов власти.