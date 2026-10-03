В аеропорту Кишинева другий день поспіль евакуювали пасажирів через "замінування"

Нагадаємо, що хвиля повідомлень про мінування аеропорту Кишинева триває вже другий день поспіль.

Напередодні, 2 жовтня, у терміналі також оголошували термінову евакуацію та зупиняли реєстрацію пасажирів через аналогічний сигнал про загрозу.

Крім того, ситуація з безпекою в регіоні залишається напруженою.

Зокрема, під час масованого обстрілу України вранці 3 жовтня повітряний простір сусідньої країни зазнав порушень - на території Молдови зафіксували вибухи трьох ракет та двох дронів.