В аеропорту Кишинева другий день поспіль евакуювали пасажирів через "замінування"

В аеропорту Кишинева імені Євгена Доги тимчасово призупиняли роботу через повідомлення про мінування. Після перевірки спецслужбами загроза не підтвердилася, і аеропорт повернувся до штатного режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міжнародного аеропорту Кишинева.
Вдень 3 жовтня в аеропорту Кишинева оголосили тривогу через загрозу мінування.
Спецслужби та прикордонники терміново евакуювали пасажирів і персонал із приміщення термінала.
Через інцидент процеси реєстрації тимчасово зупинили, а графік виконання рейсів зазнав змін.
Станом на 16:00 профільні служби Міністерства внутрішніх справ завершили перевірку території. Інформація про замінування виявилася хибною.
Після цього доступ пасажирів до термінала відновили, а посадочні процедури розпочалися у звичайному порядку.
Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх вильотів на онлайн-табло аеропорту та стежити за повідомленнями авіакомпаній.
Нагадаємо, що хвиля повідомлень про мінування аеропорту Кишинева триває вже другий день поспіль.
Напередодні, 2 жовтня, у терміналі також оголошували термінову евакуацію та зупиняли реєстрацію пасажирів через аналогічний сигнал про загрозу.
Крім того, ситуація з безпекою в регіоні залишається напруженою.
Зокрема, під час масованого обстрілу України вранці 3 жовтня повітряний простір сусідньої країни зазнав порушень - на території Молдови зафіксували вибухи трьох ракет та двох дронів.