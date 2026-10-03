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В аэропорту Кишинева второй день подряд эвакуировали пассажиров из-за "заминирования"

17:20 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: аэропорт Кишинева (wikipedia.org)

В аэропорту Кишинева имени Евгения Доги временно приостанавливали работу из-за уведомлений о минировании. После проверки спецслужбами угроза не подтвердилась, и аэропорт вернулся в штатный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Международного аэропорта Кишинева.

Днем 3 октября в аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за угрозы минирования.

Спецслужбы и пограничники срочно эвакуировали пассажиров и персонал из помещения терминала.

Из-за инцидента процессы регистрации временно остановили, а график выполнения рейсов претерпел изменения.

По состоянию на 16.00 профильные службы Министерства внутренних дел завершили проверку территории. Информация о заминировании оказалась ложной.

После этого доступ пассажиров к терминалу возобновили, а посадочные процедуры начались в обычном порядке.

Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов на онлайн-табло аэропорта и следить за сообщениями авиакомпаний.

Напомним, что волна сообщений о минировании аэропорта Кишинева продолжается уже второй день.

Накануне, 2 октября, в терминале также объявляли срочную эвакуацию и останавливали регистрацию пассажиров из-за аналогичного сигнала об угрозе.

Кроме того, ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.

В частности, во время массированного обстрела Украины утром 3 октября воздушное пространство соседней страны испытало нарушения - на территории Молдовы зафиксировали взрывы трех ракет и двух дронов.

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МолдоваАэропортКишиневЭвакуация