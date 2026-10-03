В аэропорту Кишинева второй день подряд эвакуировали пассажиров из-за "заминирования"

Напомним, что волна сообщений о минировании аэропорта Кишинева продолжается уже второй день.

Накануне, 2 октября, в терминале также объявляли срочную эвакуацию и останавливали регистрацию пассажиров из-за аналогичного сигнала об угрозе.

Кроме того, ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.

В частности, во время массированного обстрела Украины утром 3 октября воздушное пространство соседней страны испытало нарушения - на территории Молдовы зафиксировали взрывы трех ракет и двух дронов.