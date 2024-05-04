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В аеропорту Кишинева через Росію затримували помічника нардепа Джемілєва

Кишинів, Субота 04 травня 2024 18:43
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В аеропорту Кишинева через Росію затримували помічника нардепа Джемілєва Фото: Ерол Велієв, помічник нардепа Мустафи Джемілєва (atr.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Молдовські правоохоронці затримали в аеропорту Кишинева Ерола Велієва, помічника нардепа Мустафи Джемілєва. Після розголосу його відпустили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в Facebook.

"Близько години тому після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва", - написав Чубаров на сторінці у Facebook.

Глава Меджлісу пояснив, що це затримання викликає занепокоєння через те, що Велієв є помічником нардепа та одним з багатьох кримських татар з російського "списку терористів".

Згодом Чубаров повідомив, що Велієва відпустили. Причиною затримання, за словами глави Меджлісу, стало те, що Велієв оголошений у російський національний розшук.

"Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні російські силовики оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента відреагували на цю подію різкою заявою.

Водночас Міністерство закордонних справ України назвало це "свідченням відчаю" російської державної машини та російської пропаганди.

Додамо, в російському розшуку також перебувають колишній та чинний головкоми ЗСУ - Валерій Залужний та Олександр Сирський. Також росіяни розшукують голову СБУ Василя Малюка та суддю суду ООН, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

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Мустафа Джемілєв Крим Молдова Кишинев
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