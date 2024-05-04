В аеропорту Кишинева через Росію затримували помічника нардепа Джемілєва
Молдовські правоохоронці затримали в аеропорту Кишинева Ерола Велієва, помічника нардепа Мустафи Джемілєва. Після розголосу його відпустили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в Facebook.
"Близько години тому після прильоту в аеропорт Кишинів і при проходженні прикордонного контролю молдавськими спецслужбами затримано громадянина України Ерола Велієва, який повертається додому, до Києва", - написав Чубаров на сторінці у Facebook.
Глава Меджлісу пояснив, що це затримання викликає занепокоєння через те, що Велієв є помічником нардепа та одним з багатьох кримських татар з російського "списку терористів".
Згодом Чубаров повідомив, що Велієва відпустили. Причиною затримання, за словами глави Меджлісу, стало те, що Велієв оголошений у російський національний розшук.
"Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні російські силовики оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. В Офісі президента відреагували на цю подію різкою заявою.
Водночас Міністерство закордонних справ України назвало це "свідченням відчаю" російської державної машини та російської пропаганди.
Додамо, в російському розшуку також перебувають колишній та чинний головкоми ЗСУ - Валерій Залужний та Олександр Сирський. Також росіяни розшукують голову СБУ Василя Малюка та суддю суду ООН, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.
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