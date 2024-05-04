ua en ru
Сб, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В аэропорту Кишинева из-за России задерживали помощника нардепа Джемилева

Кишинев, Суббота 04 мая 2024 18:43
UA EN RU
В аэропорту Кишинева из-за России задерживали помощника нардепа Джемилева Фото: Эрол Велиев, помощник нардепа Мустафы Джемилева (atr.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Молдавские правоохранители задержали в аэропорту Кишинева Эрола Велиева, помощника нардепа Мустафы Джемилева. После резонанса его отпустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.

"Около часа назад по прилету в аэропорт Кишинев и при прохождении пограничного контроля молдавскими спецслужбами задержан возвращающийся домой в Киев гражданин Украины Эрол Велиев", - написал Чубаров на странице в Facebook.

Глава Меджлиса пояснил, что это задержание вызывает беспокойство из-за того, что Велиев является помощником нардепа и одним из многих крымских татар из российского "списка террористов".

Позже Чубаров сообщил, что Велиев был отпущен. Причиной задержания, по словам главы Меджлиса, оказалось то, что Велиев объявлен в российский национальный розыск.

"Правда, при чем тут спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", - добавил он.

Напомним, сегодня российские силовики объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента отреагировали на это событие резким заявлением.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины назвало это "свидетельством отчаяния" российской государственной машины и российской пропаганды.

В российском розыске также находятся бывший и действующий главкомы ВСУ - Валерий Залужный и Александр Сырский. Также россияне разыскивают главу СБУ Василия Малюка и судью суда ООН, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мустафа Джемилев Крым Молдова Кишинев
NEWS
Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл
Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках