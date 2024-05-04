В аэропорту Кишинева из-за России задерживали помощника нардепа Джемилева
Молдавские правоохранители задержали в аэропорту Кишинева Эрола Велиева, помощника нардепа Мустафы Джемилева. После резонанса его отпустили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.
"Около часа назад по прилету в аэропорт Кишинев и при прохождении пограничного контроля молдавскими спецслужбами задержан возвращающийся домой в Киев гражданин Украины Эрол Велиев", - написал Чубаров на странице в Facebook.
Глава Меджлиса пояснил, что это задержание вызывает беспокойство из-за того, что Велиев является помощником нардепа и одним из многих крымских татар из российского "списка террористов".
Позже Чубаров сообщил, что Велиев был отпущен. Причиной задержания, по словам главы Меджлиса, оказалось то, что Велиев объявлен в российский национальный розыск.
"Правда, при чем тут спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", - добавил он.
Напомним, сегодня российские силовики объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента отреагировали на это событие резким заявлением.
В то же время, Министерство иностранных дел Украины назвало это "свидетельством отчаяния" российской государственной машины и российской пропаганды.
В российском розыске также находятся бывший и действующий главкомы ВСУ - Валерий Залужный и Александр Сырский. Также россияне разыскивают главу СБУ Василия Малюка и судью суда ООН, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.
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