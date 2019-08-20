Суд обязал прокуратуру закрыть дело против министра времен Януковича

Фото: Раиса Богатырева (пресс-служба МИНЗДРАВА)

Дело против Богатыревой закроют в кратчайшие сроки

Голосеевский суд обязал прокурора прокуратуры Киева принять решение о закрытии уголовного производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом говорится в решении суда от 14 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в решении суда, прокуратура должна закрыть уголовное производство "в кратчайший срок".

Суд пришел к выводу, что по делу истек срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.

Общий срок досудебного расследования не может превышать 12-ти месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Напомним, уголовное дело против экс-министра Раисы Богатыревой было возбуждено 19 июня 2014 года. Генеральная прокуратура обвинило Богатыреву в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

По данным Главного следственного управления Генпрокуратуры, речь идет о растрате 63,5 млн грн при осуществлении в течение 2011-2013 гг. закупки иммунобиологических препаратов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования по существенно завышенным ценам, а также средств в сумме 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 г. на закупку инсулинов "Индар" в ЗАО "ПО производству инсулинов "Индар".

Как сообщало РБК-Украина, суд вернул в государственную собственность земельный участок сына бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.