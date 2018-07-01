З аеропорту "Київ" не можуть вилетіти кілька тисяч туристів

Причина затримки рейсів поки не відома

В столичному аеропорту "Київ" зі вчора, 30 червня, затримують рейси. Про це передає "112 Україна".

Станом на 12:00 на інформаційному табло повідомлялося про затримку семи рейсів.

Кілька тисяч туристів не можуть вилетіти, зокрема, в Анталію і в Батумі.

Пасажири намагалися з'ясувати причини затримки одного з рейсів у авіаперевізника. Спочатку їм відповідали, що літак зламався, потім - що у компанії виникли фінансові труднощі, а потім взагалі перестали піднімати трубку.

Нагадаємо, вчора, 30 червня, з Тунісу не могли вилетіти близько 800 українських туристів.