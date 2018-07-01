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З аеропорту "Київ" не можуть вилетіти приблизно 1 тис. людей

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 14:47
Фото: аеропорт "Київ"
Фото: аеропорт "Київ"

В аеропорту затримується около 5 авіарейсів

В столичному аеропорту "Київ" затримуються близько п’яти авіарейсів, які були заплановані на виліт 30 червня та 1 липня. Про це йдеться у інформації довідки аеропорту "Київ".

Зокрема, за даними табло аеропорту Жулян, станом на 13:00 у неділю затримані три рейси авіакомпанії Bravo.

"Рейс Bravo Airways: до Афін затримується з 12:30 до 18:30,  до Аліканте затримується з 8:00 до 19:40; Рейс до Анталії затримано з 3:00 ранку до 0:00. Рейс авіакомпанії Anda air до Даламан затримується до 21:10. Затримується рейс до Батумі авіакомпанії SkyUP", - йдеться на інформаційному табло.

Також повідомляється, що  деякі рейси були здійснені з затримкою у майже  12 годин.

"Рейс BAY4425 авіакомпанії Bravo Airways напрямком Київ-Даламан, час відправлення: 00:05 1 липня, вилітів: о 11:38" - йдеться на табло.

За даними довідки, 1 липня також не здійснені деякі рейси, заплановані до виліту на 30 червня.

"Можливо, ще є кілька рейсів які не вилітіли вчора. Є рейси, які не на табло, для довідки інформацію по ним не надавали. По ним також є затримка", - розповіли у довідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столичному аеропорту "Київ" зі вчора, 30 червня, затримують рейси. Станом на 12:00 на інформаційному табло повідомлялося про затримку семи рейсів.

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Теги публікації: аэропорт, Жуляны, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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