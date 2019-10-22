В аэропорту "Киев" утоточнили данные относительно задержки рейсов

В Международном аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживаются рейсы, видимость по состоянию на 9:00 составляет 250 м, вертикальная видимость - 30 м. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В частности, отменен ночной рейс в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт из-за неблагоприятных погодных условия.

Также два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиры, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, были перевезены автобусами в аэропорт Борисполь.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких. Кроме того, задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

"В случае длительных задержек рейсов пассажирам будут предоставлены напитки и питание. Все остальные рейсы будут выполняться по расписанию", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, вчера вечером поступила информация в ГСЧС о резком запахе аммиака в аэропорту "Борисполь". В результате этого с 20:00 вылет самолетов из терминала F было приостановлено. В зоне деятельности аэропорта в связи с обработкой полей веществами, содержащих амиак, по предварительным оценкам, произошло распостранение летучих вредных веществ.