В аеропорту "Киев" открыли пункт тестирования на COVID-19

Фото: аеропорт "Киев" (РБК-Украина)

Результаты теста поступят в течение 24 часов на электронную почту

В Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского оборудовали специальный пункт для тестирования пассажиров на COVID-19. Исследование преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", однако тест может пройти любой пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом отмечается, что после прохождения теста, результаты исследованию поступят на электронную почту пассажира в течение 24 часов. Также результаты тестов лаборатория отправляет в Центр общественного здоровья.

При наличии отрицательного результата, с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру придет уведомление о снятии с резервации и прекращение действия двухнедельного контроля самоизоляции.

Напомним, ранее пункты тестирования на коронавирус заработали в трех аэропортах.