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В Украине три аэропорта открыли пункты тестирования на коронавирус

Украина, Понедельник 20 июля 2020 15:36
В Украине три аэропорта открыли пункты тестирования на коронавирус
Фото: аэропорт (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Сдав анализ, можно досрочно завершить самоизоляцию

В Украине аэропорты "Борисполь", "Харьков" и "Львов" открыли пункты тестирования на коронавирус. Теперь по прилету можно досрочно завершить самоизоляцию, сдав анализ.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Украэрорух".

Так, прекратить самоизоляцию тем, кто прибывает в Украину из стран "красной зоны", можно после получения отрицательного результата ПЛР-теста на COVID-19.

В аэропорту "Львов" такой пункт открылся 16 июля. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут. Оплатить тест можно только через интернет-страницу лаборатории. Стоимость тестирования - 1500 грн.

В аэропорту "Борисполь" тест на коронавирус можно сдать с 17 июля. Результаты готовятся в течение суток. После этого англоязычная справка с результатом направляется на электронный адрес пассажира. Стоимость услуги - 1500 грн. Оплата возможна только банковской карточкой. Продолжительность процедуры тестирования составляет 10-15 минут.

"Те, кто для контроля самоизоляции установил приложение "Действуй дома", в случае отрицательного результата теста получат сообщение об отмене режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Еще один пункт с 18 июля открыли в аэропорту "Харьков". Услуга предоставляется пассажирам, прибывшим из стран "красной зоны". Стоимость услуг зависит от времени сдачи анализов. В период с 08:00 до 21:59 это стоит 1800 грн., А с 22:00 до 7:59 - 2100 грн. Оплата возможна банковской картой или наличными.

Напомним, ранее в Минздраве назвали главное условие для открытия границ ЕС для украинцев.

Также в Минздраве разъяснили, как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину.

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