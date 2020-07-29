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В аеропорту "Київ" відкрили пункт тестування на COVID-19

Середа 29 липня 2020 18:36
В аеропорту "Київ" відкрили пункт тестування на COVID-19
Фото: аеропорт "Київ" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Результати тесту надійдуть протягом 24 годин на електронну пошту

В Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського обладнали спеціальний пункт для тестування пасажирів на COVID-19. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", однак тест може пройти будь-який пасажир.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

При цьому наголошується, що після проходження тесту, результати дослідження надійдуть на електронну пошту пасажира протягом 24 годин. Також результати тестів лабораторія надсилає до Центру громадського здоров'я.

За наявності негативного результату, з мобільного додатку "Дій вдома" пасажиру прийде повідомлення про зняття з резервації і припинення дії двотижневого контролю самоізоляції.

Нагадаємо, раніше пункти тестування на коронавірус заробили в трьох аеропортах.

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