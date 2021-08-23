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В аэропорту Кабула вспыхнул пожар

Автор: Мария Кучерявец

В аэропорту Кабула начался пожар. Местные жители распространяют в сети кадры с места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию местного журналиста Муслима Ширзада в Twitter.

"Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула", - написал он.

На опубликованных кадрах заметно, как в результате пожара с территории аэропорта поднимается дым.

О причинах возгорания пока не сообщают

Официальной информации о пожаре пока нет.

Напомним, управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний.

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АфганистанКабулПожар