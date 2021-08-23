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В аеропорту Кабула спалахнула пожежа

Автор: Марія Кучерявець

В аеропорту Кабула почалася пожежа. Місцеві жителі поширюють в мережі кадри з місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію місцевого журналіста Мусліма Ширзада в Twitter.

"Пожежа спалахнула в аеропорту Кабула", - написав він.

На опублікованих кадрах помітно, як внаслідок пожежі з території аеропорту здіймається дим.

Про причини загоряння наразі не повідомляють

Офіційної інформації щодо пожежі також поки немає.

Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.

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АфганистанКабулПожежа