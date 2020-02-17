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В аеропорту "Хітроу" через збій скасували сотні рейсів

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 15:59
В аеропорту "Хітроу" через збій скасували сотні рейсів
Фото: аеропорт "Хітроу" (wikipedia.org)

Наслідки через системний сбій в аеропорті продовжать позначатися на роботі аеропорту

Понад 200 рейсів, які повинні були прибути в аеропорт "Хітроу" або вилетіти з нього, були скасовані через системний збій реєстрації пасажирів і багажу. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на The Guardian.

Як повідомляється адміністрацією аеропорту "Хітроу", вранці 17 лютого був збій, який вдалося усунути, проте його наслідки протягом дня продовжать позначатися на роботі аеропорту.

У авіакомпанії British Airways скасували 90 запланованих на понеділок рейсів. Пасажирам рекомендується уважно стежити за розкладом вильотів і зв’язуватися з представниками авіакомпанії для вирішення виникаючих питань.

За останні дні ще кілька десятків рейсів в Хітроу були скасовані у зв’язку зі штормом "Денніс", який на вихідних обрушився на Англію та Вельс.

Нагадаємо, аеропорт у німецькому Франкфурті-на-Майні скасував майже 150 рейсів через потужний буревій "Забіне", який 9 лютого охопив Німеччину.

Також лондонський аеропорт Хітроу введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, що постраждали в результаті спалаху нового коронавіруса в Китаї.

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