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В аэропорту Херсона задержали двух иранцев, которые выдавали себя за граждан Израиля

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 23:17
Фото: иллюстративное фото (dn.gov.ua.jpg)
Фото: иллюстративное фото (dn.gov.ua.jpg)

Правоохранители остановили нарушителей в пункте пропуска "Херсон-авиа"

В аэропорту Херсона пограничники Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали двух иранцев, которые выдавали себя за граждан Израиля. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, правоохранители остановили нарушителей в пункте пропуска "Херсон-авиа". В этот пункт пропуска они прибыли рейсом из Турции.

Отмечается, что пограничники установили, что иностранцы следуют незаконно. Во время углубленного изучения документов выяснилось, что паспорта поддельные. А в ходе осмотра совместно с представителями Государственной фискальной службы в вещах граждан нашлись и действительные паспорта граждан Ирана. Кроме того, установлено, что визы в действительных паспортах также были поддельные, а паспорта Израиля они приобрели за 3 тыс. долларов.

Сообщается, что к Нацполиции Украины направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Гражданам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и их возвращено обратным рейсом в Стамбул.

Напомним, ранее сообщалось, что представители незаконных вооруженных формирований зарабатывают деньги на пропуске граждан на подконтрольную украинской власти территорию.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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