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В аеропорту Херсона затримали двох іранців, які видавали себе за громадян Ізраїлю

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 23:17
Фото: ілюстративне фото (dn.gov.ua.jpg)
Фото: ілюстративне фото (dn.gov.ua.jpg)

Правоохоронці зупинили порушників у пункті пропуску "Херсон-авіа"

В аеропорту Херсона прикордонники Херсонського загону Державної прикордонної служби України (ДПСУ)  затримали двох іранців, які видавали себе за громадян Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, правоохоронці зупинили порушників у пункті пропуску "Херсон-авіа". У цей пункт пропуску вони прибули рейсом із Туреччини.

Зазначається, що охоронці кордону встановили, що іноземці прямують незаконно. Під час поглибленого вивчення документів з’ясувалося, що паспорти підроблені. А в ході огляду спільно з представниками Державної фіскальної служби у речах громадян знайшлись і дійсні паспорти громадян  Ірану. Крім того, встановлено, що візи в дійсних паспортах також були підроблені, а паспорти Ізраїлю вони придбали за 3 тис. доларів.

Повідомляється, що до Нацполіції України направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Громадянам заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотним рейсом до Стамбула.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представники незаконних збройних формувань заробляють гроші на пропуску громадян на підконтрольну українській владі територію.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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