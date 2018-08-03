В результате инцидента никто не пострадал

В аэропорту Хельсинки загорелся пассажирский самолет, пассажиров эвакуировали после появления дыма на борту. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Как отмечается, инцидент произошел около 16 часов дня, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался по взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел. Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать.

В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет через надувной трап", - рассказал один из пассажиров.

На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что 1 августа в Мексике разбился пассажирский самолет с более чем 100 людьми на борту.

На борту самолета находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Он выполнял рейс в Мехико.

Рядом с местом аварии, возле шоссе, видели пассажиров, которые просили о помощи. Губернатор штата Дуранго в своем Twitter написал, что при крушении самолета никто не погиб.