В результаті інциденту ніхто не постраждав

В аеропорту Гельсінкі загорівся пасажирський літак, пасажирів евакуювали після появи диму на борту. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Як зазначається, інцидент стався близько 16 годин дня, коли літак чеських авіаліній, який мав летіти до Праги, рухався злітно-посадковою смугою, але ще не злетів. Пасажири відчули запах диму у салоні і почали панікувати.

"У салоні була невелика кількість диму, а коли його стало більше, пасажири почали хвилюватися і питати, що сталося. Пізніше бортпровідники наказали людям залишити літак через надувний трап", - розповів один з пасажирів.

На місці події працюють поліція і пожежники. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 1 серпня у Мексиці розбився пасажирський літак з понад 100 людьми на борту.

На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. За словами представника влади штату, літак здійснив "вимушену посадку". Він виконував рейс в Мехіко.

Поруч з місцем аварії, біля шосе, бачили пасажирів які просили про допомогу. Губернатор штату Дуранго в своєму Twitter написав, що при катастрофі літака ніхто не загинув.