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В аэропорту Харькова задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Автор: РБК-Украина

В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Задержание произошло в ходе контрольной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Задержанного передали полиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, в начале июня в Полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.

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