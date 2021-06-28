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В аеропорту Харкова затримали розшукуваного Інтерполом росіянина

Автор: РБК-Україна

В аеропорту Харкова прикордонники затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку. Затримання відбулося в ході контрольної перевірки.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу "Харків - Анталія" на громадянина РФ спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукується за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

Затриманого передали поліції. Інформація про нього направлена в Українське бюро Інтерполу в Києві.

Нагадаємо, на початку червня в Полтавській області контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Громадянин РФ підозрюється у скоєнні тяжких злочинів.

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