В аеропорту Гамбурга чоловік досі тримає в заручниках дитину і висунув вимоги поліції

За інформацією поліції, чоловік хоче полетіти з донькою до Туреччини. Він вимагає організувати виліт. Станом на ранок чоловік забарикадувався у машині з 4-річною дівчинкою. Поліція веде переговори з ним.

Також відомо, що незадовго до того, як чоловік вчинив стрілянину і прорвався в аеропорт його дружина зателефонувала до поліції. Жінка попередила, що її чоловік прямує з дитиною до аеропорту.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що зловмисник вкрав дитину у матері та втік з нею. Чоловіку, ймовірно, 35 років. Він є етнічним турком з Нижньої Саксонії. Причиною дій чоловіка могла бути суперечка про опіку над дитиною.

Що цьому передувало

Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до "коктейлів Молотова". У машині чоловік утримує дитину. Ймовірно, свою доньку.