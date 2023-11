В аэропорту Гамбурга мужчина держит в заложниках ребенка и выдвинул требования полиции

По информации полиции, мужчина хочет улететь с дочерью в Турцию. Он требует организовать вылет. По состоянию на утро мужчина забаррикадировался в машине с 4-летней девочкой. Полиция ведет переговоры с ним.

Также известно, что незадолго до того, как мужчина устроил стрельбу и прорвался в аэропорт, его жена позвонила в полицию. Женщина предупредила, что ее муж идет с ребенком в аэропорт.

Немецкие СМИ сообщают, что злоумышленник украл ребенка у матери и скрылся с ним. Мужчине, вероятно, 35 лет. Он является этническим турком из Нижней Саксонии. Причиной действий мужчины мог быть спор об опеке над ребенком.

#Германия Hamburg аэропорт закончился после людей с помощью gate. A 35-year-old man drove a car через barrier on grounds of #Hamburg airport. Police described it as a custody dispute pic.twitter.com/acfSKV1Lee — DD News (@DDNewslive) November 5, 2023