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В аэропорту Гамбурга мужчина держит в заложниках ребенка и выдвинул требования полиции

Фото: в аэропорту Гамбурга мужчина до сих пор держит ребенка в заложниках (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина, прорвавшийся вчера в аэропорт немецкого Гамбурга, до сих пор держит в заложниках 4-летнего ребенка. Он требует отпустить их в Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации полиции, мужчина хочет улететь с дочерью в Турцию. Он требует организовать вылет. По состоянию на утро мужчина забаррикадировался в машине с 4-летней девочкой. Полиция ведет переговоры с ним.

Также известно, что незадолго до того, как мужчина устроил стрельбу и прорвался в аэропорт, его жена позвонила в полицию. Женщина предупредила, что ее муж идет с ребенком в аэропорт.

Немецкие СМИ сообщают, что злоумышленник украл ребенка у матери и скрылся с ним. Мужчине, вероятно, 35 лет. Он является этническим турком из Нижней Саксонии. Причиной действий мужчины мог быть спор об опеке над ребенком.

 

Что этому предшествовало

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина протаранил на автомобиле терминал аэропорта немецкого города Гамбург. Он выехал на взлетно-посадочную полосу, аэропорт приостановил работу.

Сообщалось, что на территории аэропорта была стрельба, также он устроил несколько пожаров, использовав нечто вроде "коктейлей Молотова". В машине мужчина удерживает ребенка. Вероятно, свою дочь.

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