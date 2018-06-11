В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие

Аэродромный тягач загорелся в момент присоединения к самолету

В аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) загорелся аэродромный тягач, в результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщает ABC.

В частности, по данным представителей авиакомпании Lufthansa, шестеро сотрудников аэропорта пострадали в связи с вдыханием дыма. По предварительной информации, аэродромный тягач загорелся, когда к нему присоединяли самолет. В лайнере на тот момент людей не было. Также сообщается, что серьезно пострадал кокпит пассажирского самолета, в связи с чем он не смог выйти на рейс.

Причины и обстоятельства пожара уточняются специалистами, которые уже работают на месте инцидента. Известно, что инцидент не повлиял на трафик в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии загорелся завод BMW в Баварии. При тушении трое пожарных пострадали.