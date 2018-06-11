Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 15:35
Фото: аэропорт во Франкфурте (wikipedia.org)
Фото: аэропорт во Франкфурте (wikipedia.org)

Аэродромный тягач загорелся в момент присоединения к самолету

В аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) загорелся аэродромный тягач, в результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщает ABC.

В частности, по данным представителей авиакомпании Lufthansa, шестеро сотрудников аэропорта пострадали в связи с вдыханием дыма. По предварительной информации, аэродромный тягач загорелся, когда к нему присоединяли самолет. В лайнере на тот момент людей не было. Также сообщается, что серьезно пострадал кокпит пассажирского самолета, в связи с чем он не смог выйти на рейс.

Причины и обстоятельства пожара уточняются специалистами, которые уже работают на месте инцидента. Известно, что инцидент не повлиял на трафик в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии загорелся завод BMW в Баварии. При тушении трое пожарных пострадали.

 

В Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей Daimler
Теги публикации: Германия, пожар, аэропорт, Франкфурт-на-Майне  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь