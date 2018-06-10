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В Германии загорелся завод BMW в Баварии

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 15:57
Фото: завод BMW в Ландсхуте
Фото: завод BMW в Ландсхуте

На данный момент над заводом поднимаются клубы дыма

В Германии сегодня, 10 июня, загорелся завод автоконцерна BMW в городе Ландсхут (Бавария). Об этом сообщает газета Passauer Neue Presse.

Сообщается, что на заводе автоконцерна BMW загорелось помещение с продуктами с содержанием магния. На данный момент над заводом поднимаются клубы дыма, местные власти призвали жителей Ландсхута закрыть окна и двери. Кроме того, в связи с пожаром на автомобильном заводе приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

Фото: пожар на заводе BMW (pnp.de)

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии на выбросы проверят почти 1 млн автомобилей Daimler. В частности, представители Федерального ведомства автомобильного транспорта обнаружили в автомобилях концерна Daimler пять запрещенных программных функций, которые способны отключать систему очистки выхлопных газов.

 

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Теги публикации: BMW, Германия, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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