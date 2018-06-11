В аеропорту Франкфурта загорівся аеродромний тягач, є постраждалі

Аеродромний тягач загорівся в момент приєднання до літака

В аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) загорівся аеродромний тягач, в результаті інциденту постраждали шість осіб. Про це повідомляє ABC.

Зокрема, за даними представників авіакомпанії Lufthansa, шестеро співробітників аеропорту постраждали у зв'язку з вдиханням диму. За попередньою інформацією, аеродромний тягач загорівся, коли до нього приєднували літак. У лайнері на той момент людей не було. Також повідомляється, що серйозно постраждав кокпіт пасажирського літака, у зв'язку з чим він не зміг вийти на рейс.

Причини та обставини пожежі з'ясовуються фахівцями, які вже працюють на місці інциденту. Відомо, що інцидент не вплинув на трафік в аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині загорівся завод BMW в Баварії. При гасінні постраждали троє пожежників.