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Інтерв'ю

В аеропорту Франкфурта загорівся аеродромний тягач, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 15:35
Фото: аеропорт у Франкфурті (wikipedia.org)
Фото: аеропорт у Франкфурті (wikipedia.org)

Аеродромний тягач загорівся в момент приєднання до літака

В аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) загорівся аеродромний тягач, в результаті інциденту постраждали шість осіб. Про це повідомляє ABC.

Зокрема, за даними представників авіакомпанії Lufthansa, шестеро співробітників аеропорту постраждали у зв'язку з вдиханням диму. За попередньою інформацією, аеродромний тягач загорівся, коли до нього приєднували літак. У лайнері на той момент людей не було. Також повідомляється, що серйозно постраждав кокпіт пасажирського літака, у зв'язку з чим він не зміг вийти на рейс.

Причини та обставини пожежі з'ясовуються фахівцями, які вже працюють на місці інциденту. Відомо, що інцидент не вплинув на трафік в аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині загорівся завод BMW в Баварії. При гасінні постраждали троє пожежників.

 

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Теги публікації: Германия, пожежа, аэропорт, Франкфурт-на-Майне  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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