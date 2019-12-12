В аэропорту Бухареста задержали Чубарова

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebok Чубарова.

Председатель Меджлиса отметил, что при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3 с половиной часа удерживали его в трансферной зоне аэропорта. Объяснение Чубарову не предоставили.

"На территориях этих стран российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - написал он.

По его словам, целью визита в Румынию являются запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

"Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова разрешили через 3, 5 часа ожидания решить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания", - рассказал Чубаров.

Напомним, ранее Чубаров заявлял, что Россия пытается дискредитировать Меджлис перед международным сообществом.

Также глава Меджлиса призвал лидеров демократических стран признать Россию "террористическим государством".