В аеропорту "Бориспіль" службовий пес виявив майже 2 тисячі таблеток з наркотиками
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" службовий собака допоміг прикордонникам викрити контрабандистів з наркотиками. Пес виявив майже 2 тисячі таблеток Decancit SR, що містять псевдоефедрин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби.
"У пункті пропуску "Бориспіль" із залученням службового собаки прикордонники у двох випадках виявили 1 900 таблеток Decancit SR, які містять псевдоефедрин. Він відноситься до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та щодо яких встановлюються заходи контролю", - йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що обидва чоловіки, які перевозили наркотики (1968 та 1969 року народження), прибули з Шарм-ель-Шейха (Єгипет). В одного з них службовий пес виявив 1000 пігулок, у іншого - 900.
Нагадаємо, українські правоохоронці виявили в аеропорту Бориспіль громадянина Латвії, який перевозив наркотики. У ході огляду в коробці з цукерками виявили близько 0,5 кілограма кокаїну.