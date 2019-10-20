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В Германии из-за забастовок отменили ряд авиарейсов

Новости » Общество    20.10.2019 - 19:00
В Германии из-за забастовок отменили ряд авиарейсов
Иллюстративное фото (twitter.com TheLocalGermany)

Из-за забастовок сотрудников "дочек" Lufthansa отменили ряд рейсов

В Германии забастовка бортперсонала дочерних предприятий авиакомпании Lufthansa привела к отмене десятков авиарейсов в ряде немецких аэропортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что среди бастующих - сотрудники авиакомпаний SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings и Germanwings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Заместитель главы профсоюза Ufo Даниэль Флор, забастовка будет продлена до полуночи, 21 октября.

Забастовку организовал профсоюз работников Ufo, который находится в длительном тарифном конфликте с Lufthansa. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников авиакомпании.

Напомним, в аэропорту Франкфурта-на-Майне отметили 54 рейса из-за сбоя в работе программного обеспечения​. Не вылетели в срок более 4100 пассажиров. Масштабные сбои, которые замедляют скорость работы диспетчеров, начались 21 марта в аэропорту Лангена. Тогда было сокращено число рейсов из Лангена и Франкфурта.

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