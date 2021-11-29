В аэропорту "Борисполь" поймали армян с поддельными украинскими паспортами

Пограничники проверяли пассажиров рейса Киев-Барселона. В это время у пятерых граждан Армении они заметили поддельные паспорта. В фейковых документах были замененны страницы с учредительными данными.

Так, незаконно пересечь границу Украины по поддельным украинским паспортам пытались трое взрослых и двое детей.

Установлено, что армяне пересекали границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении и прошли на рейс Киев-Тбилиси. Далее они выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с поддельными документами.

Нарушители признались, что купили фейковые паспотра в Украине у неизвестного. Документы обошлись им в 10 тысяч долларов.

Граждан Армении привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.