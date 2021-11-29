В аэропорту "Борисполь" поймали армян с поддельными украинскими паспортами

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали пятерых армян. У них обнаружили поддельные загранпаспорта граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пограничники проверяли пассажиров рейса Киев-Барселона. В это время у пятерых граждан Армении они заметили поддельные паспорта. В фейковых документах были замененны страницы с учредительными данными.
Так, незаконно пересечь границу Украины по поддельным украинским паспортам пытались трое взрослых и двое детей.
Установлено, что армяне пересекали границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении и прошли на рейс Киев-Тбилиси. Далее они выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с поддельными документами.
Нарушители признались, что купили фейковые паспотра в Украине у неизвестного. Документы обошлись им в 10 тысяч долларов.
Граждан Армении привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили схему по продаже фальшивых удостоверений сотрудников миссии ОБСЕ в Украине. Мошенники задержаны, им сообщили о подозрении.