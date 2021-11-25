ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продавали фейковые удостоверения ОБСЕ. В Киеве разоблачили мошенников

Новина українською →
Киев, Четверг 25 ноября 2021 15:33
Продавали фейковые удостоверения ОБСЕ. В Киеве разоблачили мошенников Фото: в Киеве раскрыли мошенническую схему по продаже фейковых удостоверений ОБСЕ (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве правоохранители разоблачили схему по продаже фальшивых удостоверений сотрудников миссии ОБСЕ в Украине. Мошенники задержаны, им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, мошенники организовали изготовление и продажу удостоверений сотрудников так называемой "Международной дипломатической миссии ОБСЕ» (International Diplomatic Mission). Преступники выдавали ее настоящую международную организацию.

Для реализации фальшивых удостоверений ОБСЕ мошенники зарегистрировали общественные организации со схожим названием официального представительства организации в Украине. Также они создали сайт с похожим названием и дизайном.

Мошенники за 1,5 тысячи евро включали граждан Украины в списки членов несуществующей "дипломатической миссии ОБСЕ". После этого они выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные документы международной организации.

Преступники заверяли клиентов, что с помощью этих "удостоверений ОБСЕ" они якобы смогут получить дипломатический паспорт и пересекать границу по "зеленому коридору" без карантинных ограничений, а также получать социальную помощь и бесплатное лечение за рубежом.

"На самом деле членство в этих общественных организациях не давало никаких преимуществ", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Причастные к мошеннической схеме задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Одному из преступников сообщили о подозрении.

В ходе обысков у подозреваемый изъяты десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также поддельные удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов власти.

Фото: в Киеве раскрыли мошенническую схему по продаже фейковых удостоверений ОБСЕ (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Прокуратура
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии