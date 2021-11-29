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В аеропорту "Бориспіль" зловили вірмен із підробленими українськими паспортами

Автор: Іванна Шовкун

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали п'ятьох вірмен. У них виявили підроблені закордонні паспорти громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдержкордонслужбу.

Прикордонники перевіряли пасажирів рейсу Київ-Барселона. У цей час у п'ятьох громадян Вірменії вони помітили підроблені паспорти. У фейкових документах були замінені сторінки з установчими даними.

Так, незаконно перетнути кордон України за підробленими українськими паспортами намагалися троє дорослих та двоє дітей.

Встановлено, що вірмени перетинали кордон на виїзд з України за дійсними закордонними паспортами Вірменії та пройшли на рейс Київ-Тбілісі. Далі вони обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з підробленими документами.

Порушники зізналися, що купили фейкові паспатри в Україні у невідомого. Документи коштували їм 10 тисяч доларів.

Громадяни Вірменії притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в'їзд до України на три роки.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему продажу фальшивих посвідчень співробітників місії ОБСЄ в Україні. Шахраї затримані, їм повідомили про підозру.

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БориспільЗадержание