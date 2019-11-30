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В аэропорту "Борисполь" у пассажира обнаружили гранату

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 13:18
В аэропорту "Борисполь" у пассажира обнаружили гранату
Фото: изъятая граната (facebook / pol.kyivregion)

Гранату обнаружили в багаже на самолете в Египет

В международном аэропорту "Борисполь" в багаже одного из пассажиров рейса "Киев-Хургада" обнаружили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции в Киевской области в Facebook.

Как сообщается, сотрудники службы безопасности аэропорта во время проверки багажа на самолет в Хургаду обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, о чем сразу же сообщили в полицию.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - рассказали в полиции.

Отмечается, что багаж, в котором обнаружили гранату, принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты", - добавили в ведомстве.

В аэропорту &quot;Борисполь&quot; у пассажира обнаружили гранату

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно злоумышленник во время задержания угрожал взорвать гранатой себя и полицейских. Нарушитель достал гранату и вынул чеку, после чего, угрожая, что взорвет себя и полицейских, запрещал кому-либо приближаться.

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Новости Украины гранатааэропорт Борисполь
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