В аеропорту "Бориспіль" у пасажира виявили гранату

Фото: вилучена граната (facebook / pol.kyivregion)

Гранату виявили в багажі на літаку до Єгипта

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" в багажі одного з пасажирів рейсу "Київ-Хургада" виявили гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Київської області у Facebook.

Як повідомляється, працівники служби безпеки аеропорту під час перевірки багажа на літак до Хургади виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, про що відразу ж повідомили поліцію.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту "Бориспіль" та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї", - розповіли в поліції.

Зазначається, що багаж, в якому виявили гранату, належить 36-річному жителю Донецька. Чоловік був затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження та мету зберігання гранати", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному зловмисник під час затримання погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських. Порушник дістав гранату та вийняв чеку, після чого, погрожуючи, що підірве себе та поліцейських, забороняв будь-кому наближатися.