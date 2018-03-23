В аэропорту "Борисполь" могут открыть отдельный терминал для лоукостеров

Речь идет о законсервированном на сегодня терминале "F"

В международном аэропорту "Борисполь" могут открыть отдельный терминал для обслуживания лоукостера Ryanair. Речь идет о законсервированный на сегодня в терминале "F", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил директор аэропорта Павел Рябикин, это станет возможным при том условии, что лоукостеры обеспечат 15 вылетов в день.

"Как только их частоты составят 15 вылетов в день - мы откроем этот терминал", - сказал Рябикин.

По его словам, в противном случае терминал будет убыточным.

Пока авиарейсы перевозчика Ryanair, которые запустят с "Борисполя" уже в октябре 2018 года, готовятся обслуживать в терминале "D".

Напомним, в п'пятницу, 23 марта, крупнейший европейский лоукостер Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов", первые полеты начнутся уже в октябре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. "Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью'ю польском Forbes.