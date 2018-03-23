Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В аэропорту "Борисполь" могут открыть отдельный терминал для лоукостеров

НовостиОбщество    23.03.2018 - 15:34
Фото: аэропорт "Борисполь" (УНИАН)
Фото: аэропорт "Борисполь" (УНИАН)

Речь идет о законсервированном на сегодня терминале "F"

В международном аэропорту "Борисполь" могут открыть отдельный терминал для обслуживания лоукостера Ryanair. Речь идет о законсервированный на сегодня в терминале "F", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил директор аэропорта Павел Рябикин, это станет возможным при том условии, что лоукостеры обеспечат 15 вылетов в день.

"Как только их частоты составят 15 вылетов в день - мы откроем этот терминал", - сказал Рябикин.

По его словам, в противном случае терминал будет убыточным.

Пока авиарейсы перевозчика Ryanair, которые запустят с "Борисполя" уже в октябре 2018 года, готовятся обслуживать в терминале "D".

Напомним, в п'пятницу, 23 марта, крупнейший европейский лоукостер Ryanair заключил соглашение с аэропортами "Борисполь" и "Львов", первые полеты начнутся уже в октябре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. "Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью'ю польском Forbes.

Ryanair может рассмотреть возможность внутренних авиаперевозок в Украине Ryanair презентовал свои маршруты из Украины
Теги публикации: Ryanair    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top