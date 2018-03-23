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В аеропорту "Бориспіль" можуть відкрити окремий термінал для лоукостерів

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 15:34
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

Йдеться про законсервований на сьогодні терміналі "F"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" можуть відкрити окремий термінал для обслуговування лоукостера Ryanair. Йдеться про законсервований на сьогодні терміналі "F", передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив директор аеропорту Павло Рябікін, це стане можливим при тій умові, що лоукостери забезпечать 15 вильотів на день.

"Як тільки їх частоти складуть 15 вильотів в день - ми відкриємо цей термінал", - сказав Рябікін.

За його словами, в іншому випадку це термінал буде збитковим.

Наразі авіарейси перевізника Ryanair, які запустять із "Борисполя" вже у жовтні 2018 року, готуються обслуговувати у терміналі "D".

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 березня, найбільший європейський лоукостер Ryanair уклав угоду з аеропортами "Бориспіль" і "Львів", перші польоти почнуться вже в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ryanair розглядає можливість польотів ще з трьох міст України. Зокрема, це Харків, Одеса, Херсон. "Але все це більш пізня перспектива", - заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю польському Forbes.

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Теги: Ryanair
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