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В "Борисполе" заблокировали контрабанду комплектующих для самолетов в РФ

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 16:39
В "Борисполе" заблокировали контрабанду комплектующих для самолетов в РФ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к военным самолетам через международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По информации правоохранителей, контрабандные поставки организовала группировка из шести активных участников и они одновременно имеют право постоянного проживания на территории РФ.

"Злоумышленники нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевых самолетов, в частности СУ-27 и ТУ-22, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил РФ. Заказчиками поставок были дельцы из России, которые действовали в интересах Минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты направляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ", - говорится в сообщении.

Также выявлено, в частности, электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, которые доказывают проведения сделки.

Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: изъятые комплектующие к военным самолетам (ssu.gov.ua)

Напомним, в аэропорту "Борисполь" блокировали канал контрабанды монет. К контрабанде причастен сотрудник таможенного поста аэропорта.

Как сообщало РБК-Украина, на границе с Польшей в автобусе обнаружили более 2 тонн контрабанды.

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