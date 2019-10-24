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В аэропорту "Борисполь" блокировали канал контрабанды монет

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 17:19
В аэропорту "Борисполь" блокировали канал контрабанды монет
Фото: изъятые монеты (dbr.gov.ua)

К контрабанде причастен сотрудник таможенного поста аэропорта

Правоохранители обнаружили и блокировали схему контрабанды редких монет, которая действовала в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, следователи ГБР обнаружили механизм незаконного перемещения через украинскую таможенную границу редких монет из драгоценных металлов, которые могут представлять культурную ценность. В среду, 23 октября, правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина, который планировал незаконно перевезти 38 редких монет.

Отмечается, что схема с контрабанды монет работала с участием главного государственного инспектора таможенного поста "Аэропорт Борисполь" Киевской таможни. В данный момент правоохранителями была назначена искусствоведческая экспертиза изъятых монет.

Событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 201 УК Украины - контрабанда, а также по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды лично или другим лицом.

Напомним, ранее сообщалось, что зимой этого года на украинско-польской границе в поезде сообщением "Киев-Перемышль" правоохранители обнаружили у гражданина почти 400 старинных монет. В частности, мужчина перевозил монеты датированы началом XVIII века.

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